Срна розкритикував суддівство після матчу Шахтаря з Карпатами
Донеччани не змогли перемогти львівський клуб
близько 2 годин тому
Даріо Срна / фото - Шахтар
Спортивний директор Шахтаря Даріо Срна відреагував на спірні моменти у поєдинку 2-го туру УПЛ проти Карпат, який завершився з рахунком 3:3.
У своєму Instagram він опублікував відео з падінням Мар’яна Шведа перед штрафним майданчиком господарів, додавши підпис «Продовжуємо».
Окремо він згадав момент з падінням Єфима Коноплі у боротьбі з Педрозу, після чого атака Карпат продовжилася і Ігор Краснопір зрівняв рахунок. До відео цього епізоду він додав англійською: «Nothing has changed, same story» (Нічого не змінилося, все та ж історія).
Високий рівень суддівста, - додав спортивний директор Шахтаря.
