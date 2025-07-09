Стало відомо, кого Мусіала звинуватив у своїй травмі
Гравець зробив заяву
близько 1 години тому
Німецький півзахисник мюнхенської Баварії Джамал Мусіала виступив із офіційною заявою після важкої травми, якої зазнав у матчі Клубного чемпіонату світу проти ПСЖ.
Нагадаємо, футболіст отримав перелом малогомілкової кістки після вивиху гомілкостопа внаслідок жорсткого зіткнення з воротарем паризького клубу Джанлуїджі Доннаруммою. Інцидент викликав резонанс у соцмережах — деякі вболівальники навіть звинуватили італійця в навмисності.
Сам Мусіала заспокоїв ситуацію й закликав не шукати винних:
— Я хотів сказати, що в моїй травмі ніхто не винен. Такі ситуації трапляються, — наводить слова гравця видання EuroFoot.
Наразі Джамал вже переніс операцію й розпочав відновлення. У сезоні 2024/25 він провів 44 матчі за Баварію, забивши 21 гол і віддавши 8 результативних передач.