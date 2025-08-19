Уже цього тижня відбудеться 1/32 фіналу VBET Кубка України сезону 2025/26. На цій стадії в боротьбу вступають клуби УПЛ, Першої та Другої ліг, а також аматорські колективи. Матчі відбудуться з 22 по 25 серпня.

Пропонуємо вашій увазі повний розклад поєдинків з датами і часом початку матчів.

22 серпня

13:00 – Маяк (Сарни) – Металіст (Харків)

13:00 – Вікторія (Суми) – Ворскла (Полтава)

15:30 – Карбон (Черкаси) – Інгулець (Петрове)

17:30 – Локомотив (Київ) – Колос (Ковалівка)

23 серпня

12:00 – IRON (Запоріжжя) – Полтава

12:00 – Олімпія (Савинці) – Вільхівці (Закарпатська обл.)

13:00 – Агротех (Тишківка) – Епіцентр (Камʼянець-Подільський)

13:00 – Чорноморець (Одеса) – Зоря (Луганськ)

13:00 – Фазенда (Чернівці) – Металург (Запоріжжя)

13:00 – Денгофф (Денихівка) – Прикарпаття-Благо (Івано-Франківськ)

14:00 – Авангард (Лозова) – Буковина (Чернівці)

14:00 – Пробій (Городенка) – ЛНЗ (Черкаси)

14:00 – Коростень / Агро-Нива (Житомирська обл.) – Верес (Рівне)

14:00 – Гірник-Спорт (Горішні Плавні) – Тростянець (Сумська обл.)

15:30 – Скала 1911 (Стрий) – Поділля (Хмельницький)

18:00 – Лівий берег (Київ) – Кудрівка (Чернігівська обл.)

24 серпня

13:00 – Колос Полонне (Хмельн. обл.) – Нафтовик-Долина (Івано-Франківська обл.)

13:00 – Пенуел (Кривий Ріг) – Карпати (Львів)

14:00 – Куликів-Білка (Львівська обл.) – Кривбас (Кривий Ріг)

15:00 – Корміл (Яворів) – Рух (Львів)

15:30 – Ужгород – Фенікс-Маріуполь (Маріуполь)

15:30 – Нива Вінниця – ЮКСА (Київ)

18:00 – Металіст 1925 (Харків) – Оболонь (Київ)

25 серпня

13:00 – Реал Фарма (Одеса) – Нива Тернопіль

14:00 – Чайка (Петропавлівська Борщагівка) – Лісне (Київ)

15:30 – Діназ (Київ) – Агробізнес (Волочиськ)

15:30 – Атлет (Київ) – Чернігів

15:30 – Полісся-Ставки – Ребел (Київ)

Цьогорічний Кубок України — 34-й розіграш національного кубкового турніру — стартував 8 серпня 2025 року і триватиме до середини травня 2026-го. В оновленому форматі стартували 68 команд: 47 професійних (16 із прем'єр-ліги, 16 — із першої, 15 — із другої ліги) та 21 аматорська, що є наймасштабнішою аматорською присутністю за багато років.

Турнір проводиться у форматі один матч — один результат: від преміум-ліги до регіональних аматорів — без матей-відповідей і додаткового часу. У разі нічиєї – одразу серія пенальті