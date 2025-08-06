Інсайдер Ігор Бурбас у своєму телеграм-каналі повідомив деталі навколо загибелі 25-річного півзахисника луганської Зорі Володимира Білоцерковця, про яку стало відомо сьогодні.

Щодо трагедії Володимира Білоцерковця. Навряд чи вона матиме офіційне розʼяснення. І ми точно не дізнаємось істинну правду. Її футболіст Зорі назавжди поніс із собою у кращий світ.

Однак є інформація неофіційна. І от, наскільки відомо мені, Білоцерковця знайшли під вікном висотки. Мешкав він нібито на 18 поверсі. Чи загинув власною смертю, відповідь дасть лише слідство. Однак команді ситуацію пояснили так, що це «вибір самого футболіста». Якщо дослівно.

Як би не було, а не лише Зоря, а й весь український футбол втратив талановитого гравця. Він тільки-но відновився після травми і вже тренувався в загальній групі. Однак якісь речі певно залишались поза робочим процесом. Про них ми вже не дізнаємось. На жаль, це страшна трагедія.