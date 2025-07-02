У вівторок, 1 липня, пройшов товариський поєдинок між Херсбруком та Нюрнбергом. У цій зустрічі перший матч за Нюрнберг провів український форвард Артем Степанов.

Гості влаштували справжнє футбольне шоу, розгромивши суперника з рахунком 13:0, а Артем зробив вагомий внесок у успіх команди, оформивши покер у ворота Херсбрука.

Товариські матчі. 1 липня.

Херсбрук – Нюрнберг – 0:13

Голи: Степанов, 14, 30, 37, 43, Чіументо, 41, Телалович, 43, Скобель, 53, 69, 75, 90, Вілладсен, 64, 85

Раніше тренер збірної України сказав усе, що думає про подвійний неприїзд Степанова до «синьо-жовтих».