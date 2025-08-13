Шахтар сповістив на клубних ресурсах, що 12 серпня трагічно пішов із життя Віктор Судаков.

Батьку гравця Шахтаря Георгія Судакова сьогодні мало б виповнитись 51 рік.

Сам футболіст дізнався трагічну звістку в Кракові, де Шахтар готується до матчу-відповіді 3 кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Панатінаїкоса.

«Завтра в тебе мав би бути день народження… Але в Бога інший план на цей день. Ти був справжній, щирий, з добрим серцем та чистою душею!

В четвер ти мав би як завжди дивитись футбол, вболівати, переживати, а після гри набрати мені та сказати «Сынок, ты как всегда лучший»…

Ще позавчора з тобою згадували емоції з гендерпаті, як ти з усіма хлопцями спілкувався та кайфував «Ну ребята такие все классные, душевные, они мне как родные».

Хочу ще хоча б раз почути твою установку на гру «сынок, мяч круглый , поле ровное, у тебя все получится, ты самый лучший».

Не забувайте подзвонити рідним, ніколи не знаєш коли станеться «той самий день»… - написав Судаков в Instagram.