Судаков напередодні гри Шахтаря в Лізі Європи отримав страшну звістку
Зірка Шахтаря втратив батька
6 хвилин тому
Шахтар сповістив на клубних ресурсах, що 12 серпня трагічно пішов із життя Віктор Судаков.
Батьку гравця Шахтаря Георгія Судакова сьогодні мало б виповнитись 51 рік.
Сам футболіст дізнався трагічну звістку в Кракові, де Шахтар готується до матчу-відповіді 3 кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Панатінаїкоса.
«Завтра в тебе мав би бути день народження… Але в Бога інший план на цей день. Ти був справжній, щирий, з добрим серцем та чистою душею!
В четвер ти мав би як завжди дивитись футбол, вболівати, переживати, а після гри набрати мені та сказати «Сынок, ты как всегда лучший»…
Ще позавчора з тобою згадували емоції з гендерпаті, як ти з усіма хлопцями спілкувався та кайфував «Ну ребята такие все классные, душевные, они мне как родные».
Хочу ще хоча б раз почути твою установку на гру «сынок, мяч круглый , поле ровное, у тебя все получится, ты самый лучший».
Не забувайте подзвонити рідним, ніколи не знаєш коли станеться «той самий день»… - написав Судаков в Instagram.
Україна вперше за 20 років не буде представлена в основному розіграші Ліги чемпіонів.
Поділитись