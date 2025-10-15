Михайло Цирук

У пʼятницю, 17 жовтня, поєдинком СК Полтави та столичної Оболоні стартує 9 тур УПЛ. Його центральний матч відбудеться у Житомирі, де Полісся прийматиме донецький Шахтар та спробує продовжити переможну серію з гірниками в чемпіонаті до чотирьох зустрічей поспіль.

Окрім того, луганська Зоря номінально прийматиме, а по факту гостюватиме у київського Динамо, ЛНЗ, після розгромної перемоги над Шахтарем, прийме Колос, а Верес намагатиметься перервати свою серію без перемог в домашньому матчі проти Олександрії. Пропонуємо до вашої уваги анонс чергового ігрового вікенду в українській національній першості.

Пʼятниця, 17 жовтня

15:30 Полтава - Оболонь

Обидві команди не перемагали в матчах чемпіонату досить давно. Та якщо Оболонь хоча б досягає нічиїх, якими завершилися три з чотирьох останніх поєдинків пивоварів, то Полтава взагалі підходить до гри із серією з трьох сухих поразок поспіль. Кому ж вдасться здобути таку довгоочікувану звитягу?

Прогноз ХSPORT.ua - Оболонь не програє

Субота, 18 жовтня

13:00 Рух - Кривбас

З огляду на форму команд останнім часом з фаворитом цієї пари все доволі очевидно, і це гості. Втім, перемога Руху в останньому матчі проти Колоса все ж дає певну надію на те, що команда Івана Федика починає оживати та зможе дати бій. Так це чи ні - дізнаємося вже в суботу.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Кривбаса

15:30 Зоря - Динамо

Київському Динамо, яке не перемагає в УПЛ уже чотири матчі поспіль, цілком може бути нелегко й у цій зустрічі. Цього сезону Зоря вже добряче попсувала нерви Шахтарю (0:1), двічі забила Кривбасу (2:3) і загалом виглядала проти лідерів чемпіонату досить конкурентно. Чи вдасться підопічним Віктора Скрипника засмутити чемпіона?

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Динамо

18:00 Полісся - Шахтар

Останніми сезонами Полісся впевнено захищає титул найбільш незручного суперника для Шахтаря в чемпіонаті, адже трьома поспіль сухими перемогами над гірниками в лізі та серією з чотирьох матчів без поразок за всю історію нашої національної першості могли похизуватися одиниці команд.

Полісся йшло на міжнародну паузу в хорошій формі, здобувши чотири перемоги в чемпіонаті поспіль. А от Шахтар спробує реабілітуватися перед власними вболівальниками після принизливої поразки від ЛНЗ. Чи вдасться, нарешті, гірникам забити перший гол у ворота житомирян у межах УПЛ?

Прогноз ХSPORT.ua - нічия

Неділя, 19 жовтня

13:00 ЛНЗ - Колос

Матч, який також може вийти дуже класним, адже обидві команди добре розпочали сезон. Колос, щоправда, в останніх турах перед міжнародною паузою трохи забуксував, і в останніх трьох матчах здобув лише очко та не забив жодного голу. Натомість ЛНЗ, після найяскравішої перемоги у своїй історії, здобутої над Шахтарем, гратиме на крилах. Чи допоможуть ці крила продовжити свою успішну серію?

Прогноз ХSPORT.ua - ЛНЗ не програє

15:30 Верес - Олександрія

З низів турнірної таблиці намагатимуться вибратися рівненський Верес та Олександрія, і перемога в очному матчі могла б дуже допомогти в цьому комусь із них. Особливо сильно хотілося б перемогти червоно-чорним, адже востаннє підопічним Олега Шандрука вдавалося здобути три очки ще 12 вересня.

Прогноз ХSPORT.ua - нічия

18:00 Карпати - Епіцентр

Карпати набрали непоганий хід, набравши сім балів у трьох останніх матчах, тож у домашньому матчі проти останньої команди чемпіонату точно мали б брати гору. А от Епіцентру життєво важливо чіплятися за хоча б якісь очки вже тут і зараз, бо з кожною поразкою боротьба за виживання на фініші сезону буде все складнішою й складнішою.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Карпат

Понеділок, 20 жовтня

18:00 Кудрівка - Металіст 1925

Завершуватиме програму туру найбільш амбітний з новачків еліти, котрий намагатиметься повернутися до зони єврокубків. У суперниках Металіста 1925 буде Кудрівка, яка програла три з чотирьох останніх матчів. Чи зможе колектив з Чернігівщини здивувати фаворита?

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Металіста 1925

