Сергій Стаднюк

У восьмому турі української Прем'єр-ліги Рух на виїзді впевнено переміг Колос.

На старті матчу Клайвер вивів на зручну позицію Іллю Квасницю, однак голкіпер Колоса вчасно залишив ворота та ліквідував небезпеку. Згодом господарі відповіли швидкою атакою: Юрій Копина заблокував удар Ррапая, а Герета впорався з добиванням від колишнього гравця Руху Климчука. Надалі активним був Фаал, який двічі загрожував воротам – спершу його удар парирував Пахолюк, а згодом форвард пробив головою над поперечиною після стандарту.

На початку другої половини Рух вийшов уперед: Копина чудовим пасом знайшов у штрафному майданчику того ж Фаала, і нападник точно переправив м’яч у сітку. Колос намагався відігратися дальнім ударом Алефіренка, з яким упевнено впорався кіпер львів’ян. Згодом Рейляну міг подвоїти перевагу львів’ян, але його удар прийняла на себе стійка.

А ближче до кінця матчу м’яч влучив у руку Краснічі, і арбітр призначив пенальті. Одинадцятиметровий реалізував Притула. Наприкінці зустрічі шанс мав і Руніч, який опинився віч-на-віч із голкіпером, проте Пахолюк урятував господарів. Підсумок поєдинку – впевнена перемога Руху в Ковалівці з рахунком 2:0.

Колос залишився із 14 очками й втратив можливість випередити Динамо (15) та зрівнятися з Шахтарем (17). Металіст 1925 (14) – третій. Рух (6) залишив зону вильоту.

УПЛ, восьмий тур

Колос – Рух 0:2

Голи: Фаал, 48, Притула, 77, (пен.)

Колос: Пахолюк, Цуріков (А. Краснічі, 59), І. Краснічі, Бурда, Козік (Понєдєльнік, 46), Ррапай, Теллес, Гагнідзе, Третьяков (Рухадзе, 59), Климчук (Оєвусі, 46), Кане (Алефіренко, 46)

Рух: Герета, Лях, Холод, Слюбик, Копина, Рейляну (Бойко, 88), Слюсар (Підгурський, 59), Притула, Клайвер, Фаал (Алмазбеков, 88), Квасниця (Руніч, 78)

Попередження: Козік, 45+1 – Слюсар, 36