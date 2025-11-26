Турнірна таблиця Ліги чемпіонів після 5 туру
У середу, 26 листопада, дев'ятьма матчами завершився черговий раунд змагань у турнірі
У середу, 26 листопада, завершився п’ятий тур основного етапу Ліги чемпіонів. Боротьба за вихід у плейоф загострилася, а одразу кілька команд змінили свої позиції у зведеному рейтингу.
Результати матчів 25 листопада
19:45
Аякс (Нідерланди) – Бенфіка (Португалія) – 0:2
Галатасарай (Туреччина) – Юніон Сен-Жилуаз (Бельгія) – 0:1
22:00
Боруссія Дортмунд (Німеччина) – Вільярреал (Іспанія) – 4:0
Челсі (Англія) – Барселона (Іспанія) – 3:0
Будьо/Глімт (Норвегія) – Ювентус (Італія) – 2:3
Манчестер Сіті (Англія) – Баєр Леверкузен (Німеччина) – 0:2
Марсель (Франція) – Ньюкасл (Англія) – 2:1
Наполі (Італія) – Карабах (Азербайджан) – 2:0
Славія Прага (Чехія) – Атлетік Більбао (Іспанія) – 0:0
Результати матчів 26 листопада
19:45
Копенгаген (Данія) – Кайрат (Казахстан) – 3:2
Пафос (Кіпр) – Монако (Франція) – 2:2
22:00
Арсенал (Англія) – Баварія (Німеччина) – 3:1
Атлетико Мадрид (Іспанія) – Інтер (Італія) – 2:1
Айнтрахт Франкфурт (Німеччина) – Аталанта (Італія) – 0:3
Ліверпуль (Англія) – ПСВ Ейндховен (Нідерланди) – 1:4
Олімпіакос (Греція) – Реал Мадрид (Іспанія) – 3:4
ПСЖ (Франція) – Тоттенгем (Англія) – 5:3
Спортінг Лісабон (Португалія) – Брюгге (Бельгія) – 3:0
Турнірна таблиця Ліги чемпіонів (після 5 турів)
1. Арсенал (Англія) — 15 очок — 14:1 ( +13 )
2. ПСЖ (Франція) — 12 очок — 19:8 ( +11 )
3. Баварія Мюнхен (Німеччина) — 12 очок — 15:6 ( +9 )
4. Інтер (Італія) — 12 очок — 12:3 ( +9 )
5. Реал Мадрид (Іспанія) — 12 очок — 12:5 ( +7 )
6. Боруссія Дортмунд (Німеччина) — 10 очок — 17:11 ( +6 )
7. Челсі (Англія) — 10 очок — 12:6 ( +6 )
8. Спортінг Лісабон (Португалія) — 10 очок — 11:5 ( +6 )
9. Манчестер Сіті (Англія) — 10 очок — 10:5 ( +5 )
10. Аталанта (Італія) — 10 очок — 6:5 ( +1 )
11. Ньюкасл Юнайтед (Англія) — 9 очок — 11:4 ( +7 )
12. Атлетіко Мадрид (Іспанія) — 9 очок — 12:10 ( +2 )
13. Ліверпуль (Англія) — 9 очок — 10:8 ( +2 )
14. Галатасарай (Туреччина) — 9 очок — 8:7 ( +1 )
15. ПСВ (Нідерланди) — 8 очок — 13:8 ( +5 )
16. Тоттенгем (Англія) — 8 очок — 10:7 ( +3 )
17. Баєр Леверкузен (Німеччина) — 8 очок — 8:10 ( -2 )
18. Барселона (Іспанія) — 7 очок — 12:10 ( +2 )
19. Карабах (Азербайджан) — 7 очок — 8:9 ( -1 )
20. Наполі (Італія) — 7 очок — 6:9 ( -3 )
21. Марсель (Франція) — 6 очок — 8:6 ( +2 )
22. Ювентус (Італія) — 6 очок — 10:10 ( 0 )
23. Монако (Франція) — 6 очок — 6:8 ( -2 )
24. Пафос (Кіпр) — 6 очок — 4:7 ( -3 )
25. Рояль Уніон Сент-Жилуаз (Бельгія) — 6 очок — 5:12 ( -7 )
26. Брюгге (Бельгія) — 4 очки — 8:13 ( -5 )
27. Атлетік Більбао (Іспанія) — 4 очки — 4:9 ( -5 )
28. Айнтрахт Франкфурт (Німеччина) — 4 очки — 7:14 ( -7 )
29. Копенгаген (Данія) — 4 очки — 7:14 ( -7 )
30. Бенфіка (Португалія) — 3 очки — 4:8 ( -4 )
31. Славія Прага (Чехія) — 3 очки — 2:8 ( -6 )
32. Буде/Глімт (Норвегія) — 2 очки — 7:11 ( -4 )
33. Олімпіакос Пірей (Греція) — 2 очки — 5:13 ( -8 )
34. Вільярреал (Іспанія) — 1 очко — 2:10 ( -8 )
35. Кайрат Алмати (Казахстан) — 1 очко — 4:14 ( -10 )
36. Аякс (Нідерланди) — 0 очок — 1:16 ( -15 )
Нагадаємо, завтра, 27 листопада, два українських клуби зіграють свої матчі у Лізі конференцій УЄФА. Де та коли дивитися матчі Омонія (Кіпр) - Динамо Київ і Шемрок Роверс (Ірландія) - Шахтар Донецьк.
