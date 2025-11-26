У середу, 26 листопада, завершився п’ятий тур основного етапу Ліги чемпіонів. Боротьба за вихід у плейоф загострилася, а одразу кілька команд змінили свої позиції у зведеному рейтингу.

Результати матчів 25 листопада

19:45

Аякс (Нідерланди) – Бенфіка (Португалія) – 0:2

Галатасарай (Туреччина) – Юніон Сен-Жилуаз (Бельгія) – 0:1

22:00

Боруссія Дортмунд (Німеччина) – Вільярреал (Іспанія) – 4:0

Челсі (Англія) – Барселона (Іспанія) – 3:0

Будьо/Глімт (Норвегія) – Ювентус (Італія) – 2:3

Манчестер Сіті (Англія) – Баєр Леверкузен (Німеччина) – 0:2

Марсель (Франція) – Ньюкасл (Англія) – 2:1

Наполі (Італія) – Карабах (Азербайджан) – 2:0

Славія Прага (Чехія) – Атлетік Більбао (Іспанія) – 0:0

Результати матчів 26 листопада

19:45

Копенгаген (Данія) – Кайрат (Казахстан) – 3:2

Пафос (Кіпр) – Монако (Франція) – 2:2

22:00

Арсенал (Англія) – Баварія (Німеччина) – 3:1

Атлетико Мадрид (Іспанія) – Інтер (Італія) – 2:1

Айнтрахт Франкфурт (Німеччина) – Аталанта (Італія) – 0:3

Ліверпуль (Англія) – ПСВ Ейндховен (Нідерланди) – 1:4

Олімпіакос (Греція) – Реал Мадрид (Іспанія) – 3:4

ПСЖ (Франція) – Тоттенгем (Англія) – 5:3

Спортінг Лісабон (Португалія) – Брюгге (Бельгія) – 3:0

Турнірна таблиця Ліги чемпіонів (після 5 турів)

1. Арсенал (Англія) — 15 очок — 14:1 ( +13 )

2. ПСЖ (Франція) — 12 очок — 19:8 ( +11 )

3. Баварія Мюнхен (Німеччина) — 12 очок — 15:6 ( +9 )

4. Інтер (Італія) — 12 очок — 12:3 ( +9 )

5. Реал Мадрид (Іспанія) — 12 очок — 12:5 ( +7 )

6. Боруссія Дортмунд (Німеччина) — 10 очок — 17:11 ( +6 )

7. Челсі (Англія) — 10 очок — 12:6 ( +6 )

8. Спортінг Лісабон (Португалія) — 10 очок — 11:5 ( +6 )

9. Манчестер Сіті (Англія) — 10 очок — 10:5 ( +5 )

10. Аталанта (Італія) — 10 очок — 6:5 ( +1 )

11. Ньюкасл Юнайтед (Англія) — 9 очок — 11:4 ( +7 )

12. Атлетіко Мадрид (Іспанія) — 9 очок — 12:10 ( +2 )

13. Ліверпуль (Англія) — 9 очок — 10:8 ( +2 )

14. Галатасарай (Туреччина) — 9 очок — 8:7 ( +1 )

15. ПСВ (Нідерланди) — 8 очок — 13:8 ( +5 )

16. Тоттенгем (Англія) — 8 очок — 10:7 ( +3 )

17. Баєр Леверкузен (Німеччина) — 8 очок — 8:10 ( -2 )

18. Барселона (Іспанія) — 7 очок — 12:10 ( +2 )

19. Карабах (Азербайджан) — 7 очок — 8:9 ( -1 )

20. Наполі (Італія) — 7 очок — 6:9 ( -3 )

21. Марсель (Франція) — 6 очок — 8:6 ( +2 )

22. Ювентус (Італія) — 6 очок — 10:10 ( 0 )

23. Монако (Франція) — 6 очок — 6:8 ( -2 )

24. Пафос (Кіпр) — 6 очок — 4:7 ( -3 )

25. Рояль Уніон Сент-Жилуаз (Бельгія) — 6 очок — 5:12 ( -7 )

26. Брюгге (Бельгія) — 4 очки — 8:13 ( -5 )

27. Атлетік Більбао (Іспанія) — 4 очки — 4:9 ( -5 )

28. Айнтрахт Франкфурт (Німеччина) — 4 очки — 7:14 ( -7 )

29. Копенгаген (Данія) — 4 очки — 7:14 ( -7 )

30. Бенфіка (Португалія) — 3 очки — 4:8 ( -4 )

31. Славія Прага (Чехія) — 3 очки — 2:8 ( -6 )

32. Буде/Глімт (Норвегія) — 2 очки — 7:11 ( -4 )

33. Олімпіакос Пірей (Греція) — 2 очки — 5:13 ( -8 )

34. Вільярреал (Іспанія) — 1 очко — 2:10 ( -8 )

35. Кайрат Алмати (Казахстан) — 1 очко — 4:14 ( -10 )

36. Аякс (Нідерланди) — 0 очок — 1:16 ( -15 )

Нагадаємо, завтра, 27 листопада, два українських клуби зіграють свої матчі у Лізі конференцій УЄФА. Де та коли дивитися матчі Омонія (Кіпр) - Динамо Київ і Шемрок Роверс (Ірландія) - Шахтар Донецьк.