Нападник міланського Інтера Мехді Таремі ризикує не приєднатися до своєї команди на початку Клубного чемпіонату світу через військовий конфлікт між Іраном та Ізраїлем.

Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, 32-річний футболіст мав ще вчора вилетіти з Тегерана до Каліфорнії, де Інтер готується до старту на турнірі. Однак зробити це не вдалося – повітряний простір Ірану було закрито після нічних обстрілів з боку Ізраїлю.

Італійський клуб перебуває на постійному зв’язку з гравцем і працює над пошуком альтернативного маршруту для його евакуації з країни.

Нагадаємо, свій перший матч на Клубному ЧС Інтер проведе вже 18 червня проти мексиканського Монтеррея.