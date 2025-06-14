Таремі застряг в Ірані через бойові дії і не встигне на старт Клубного чемпіонату світу
Повітряний простір закрито через конфлікт з Ізраїлем
близько 1 години тому
Нападник міланського Інтера Мехді Таремі ризикує не приєднатися до своєї команди на початку Клубного чемпіонату світу через військовий конфлікт між Іраном та Ізраїлем.
Як повідомляє La Gazzetta dello Sport, 32-річний футболіст мав ще вчора вилетіти з Тегерана до Каліфорнії, де Інтер готується до старту на турнірі. Однак зробити це не вдалося – повітряний простір Ірану було закрито після нічних обстрілів з боку Ізраїлю.
Італійський клуб перебуває на постійному зв’язку з гравцем і працює над пошуком альтернативного маршруту для його евакуації з країни.
Нагадаємо, свій перший матч на Клубному ЧС Інтер проведе вже 18 червня проти мексиканського Монтеррея.