Воротар Барселони та збірної Німеччини Марк-Андре тер Штеген підтвердив, що не зможе взяти участь в передсезонному турі та змушений лягти на операцію.

Я ношу кольори та футболку Барселони з великою гордістю - як на полі, так і поза ним, у моменти тріумфу й у важкі часи. Сьогодні для мене особисто непростий день.

Фізично та спортивно я почуваюся дуже добре, хоча, на жаль, не вільний від болю. Після ґрунтовних обговорень із медичним штабом Барселони та зовнішніми фахівцями було вирішено, що найшвидший і найнадійніший шлях до повного одужання - це операція на спині.

Після моєї попередньої операції на спині я повернувся на поле через 66 днів — майже через два місяці. Цього разу лікарі вважають, що для профілактики та уникнення ризиків потрібно приблизно три місяці.

Емоційно мені дуже боляче не мати змоги підтримати команду в цей період. На щастя, реабілітація є контрольованою, і шлях назад чіткий.

Я інформуватиму вас про перебіг мого відновлення й щиро дякую вам, дорогі кулес, за вашу постійну підтримку.

Не хвилюйтеся - я повернуся!, - написав тер Штеген в Instagram.