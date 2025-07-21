Тер Штегн пропустить передсезонне турне Барселони в Японії
На фоні чуток про трансфер
близько 7 годин тому
Марк-Андре тер Штеген / Фото - Getty Images
Воротар Барселони та збірної Німеччини Марк-Андре тер Штеген через проблеми зі спиною не зможе взяти участь в передсезонному турі чемпіона Іспанії, повідомляє Mundo Deportivo.
33-річному футболісту потрібно вирішити, чи робити операцію через проблеми зі спиною, які заважали йому тренуватися на початку передсезонки. Період відновлення складе 4 місяці.
Виліт тер Штегена дозволить Барсі зареєструвати придбаного в Еспаньола Жоана Гарсію.
Тер Штеген потрапив у скрутне становище. Він навіть не тренувався з рештою команди Барселони.