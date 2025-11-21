Тоттенхем продовжує пошуки воротаря високого рівня і перед зимовим трансферним вікном зробив запит щодо Андрія Луніна.

За даними DefensaCentral, лондонський клуб готовий запропонувати від 12 до 15 мільйонів євро, проте Реал уже дав зрозуміти, що взимку українець недоступний для переговорів. У Мадриді впевнені, що відпускати змінника Куртуа посеред сезону надто ризиковано, адже рівноцінної альтернативи у команді немає.

Проте влітку ситуація може змінитись, особливо якщо сам Лунін попросить розглянути варіанти. Хабі Алонсо обіцяє йому участь у матчах Кубка Іспанії та бачить у голкіпері важливий елемент поточної ротації.

Раніше стало відомо, який воротар зіграє за Реал з перших хвилин у наступному матчі.