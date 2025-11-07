Після переконливої перемоги в середині тижня Тоттенгем прагне знайти опору на своєму полі в Прем’єр-лізі, коли прийматиме Манчестер Юнайтед – команду, яка востаннє перемагала їх у жовтні 2022 року.

Новини матчу та поточна форма

Нагородою Тоттенгему за перемогу над Юнайтед у фіналі Ліги Європи УЄФА в травні стала Ліга чемпіонів, і люди Томаса Франка використали її, аби набрати необхідний імпульс у середині тижня, розгромивши Копенгаген 4:0. Це була ідеальна відповідь на жалюгідну гру минулого тижня в домашній поразці 1:0 від Челсі, де вони створили лише 0.1 xG – найнижчий показник серед усіх команд дивізіону в одному матчі цього сезону. Це сприяє тому, що Тоттенгем програв рекордні для ліги дев’ять домашніх матчів Прем’єр-ліги у 2025 році, тоді як лише двічі раніше вони досягали двозначної кількості в цьому плані за один календарний рік у Прем’єр-лізі. Манчестер Юнайтед прибуває до столиці після нічиєї 2:2 на виїзді з Ноттінгем Форест, де їм знадобився пізній гол для порятунку очка, але все могло бути інакше, адже обидва голи вони пропустили за дві хвилини. Результат все ж подовжив їхню безпрограшну серію до чотирьох матчів (3 перемоги, 1 нічия) – спільно найкращу в турнірі під керівництвом Рубена Аморіма. Тепер він націлений на покращення на виїзді, адже Червоні дияволи виграли лише один із останніх 11 виїзних матчів у чемпіонаті (3 нічиї, 7 поразок), а в останніх 25 виїзних поєдинках Прем’єр-ліги в Лондоні здобули лише три перемоги (6 нічиїх, 16 поразок).

Історія очних зустрічей

Тоттенгем виграв усі чотири очні поєдинки минулого сезону, зокрема в фіналі Ліги Європи. Це частина семиматчевої безвиграшної серії Юнайтед в очних зустрічах (2 нічиї, 5 поразок), і вони можуть вперше за понад 20 років програти одному супернику в п’яти поспіль матчах.

Гарячі статистика та серії

Шість із восьми голів, пропущених Тоттенгемом у лізі цього сезону, сталися до перерви. Шпори зберегли чотири сухі рахунки в останніх шести очних зустрічах. Юнайтед має рекордні для ліги 54 удари в ціль цього сезону. Юнайтед виграв лише один із трьох виїзних лігових матчів, де забив першим цього сезону (2 нічиї).

Ключові гравці та відсутні

Захисник Тоттенгема Мікі ван де Вен забив вражаючі шість голів цього сезону – три з останніх чотирьох головою. Капітан Юнайтед Бруну Фернандеш прагне віддати гольовий пас у третьому виїзному матчі поспіль вперше з листопада 2020 року, але не брав участі в голах у останніх шести очних зустрічах. Лукас Бергвалл, ймовірно, пропустить гру за Тоттенгем, але Мохаммед Кудус може зіграти після пропуску середньотижневої гри. У Юнайтед, здається, немає нових проблем.

