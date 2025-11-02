Галатасарай в центральному матчі 11 туру Суперліги розписав мирову з Трабзонспором. Матч в Стамбулі завершився з рахунком 0:0.

Чемпіон Туреччини виконав завдання-мінімум, втримавши найближчого переслідувача на комфортній для себе відстані, тримаючи в головах виїзд на гру 3 туру ЛЧ з Аяксом.

Вже традиційно повний матч в складі Трабзона відіграв Арсеній Батагов. Олександр Зубков відіграв 83 хвилини. В той же період з лавки вийшов Данило Сікан.

Суперліга. 11 тур

Галатасарай - Трабзонспор 0:0

