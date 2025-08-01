Брайтон проявив інтерес до українського захисника Арсенія Батагова і направив Трабзонспору офіційний запит щодо його можливого трансферу.

За даними Fanatik, турецький клуб не збирається відпускати гравця за невелику суму і позначив ціну 20 мільйонів євро. Зазначається, що з урахуванням стабільної та вдалої гри Батагова минулого сезону така сума виглядає обґрунтованою, однак у процесі переговорів сторони можуть обговорити можливі поступки.

Минулого сезону Арсеній провів 23 матчі у складі Трабзонспору, забивши два м'ячі і зробивши одну результативну передачу. Його контракт із клубом розрахований до кінця червня 2028 року. За даними Transfermarkt, ринкова вартість захисника становить 4,5 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Батагов погодився перейти до клубу чемпіонату Італії.