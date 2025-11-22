Трамп видав нове божевілля: президент США опублікував відео про Роналду
Американець знову в епіцентрі насмішок
близько 5 годин тому
Цього тижня Кріштіану Роналду відвідав Білий дім на особисте запрошення президента США Дональда Трампа.
«Мій син – великий шанувальник Кріштіану Роналду», – зізнався Трамп.
Невдовзі після зустрічі президент оголосив португальця «найвидатнішим футболістом усіх часів».
На своєму акаунті в Truth Social Трамп опублікував 21-секундне відео, створене штучним інтелектом. На ролику Роналду «грає» в Овальному кабінеті, жонглюючи м’ячем і перекидаючись пасами з двома чоловіками.
«Роналду – ЧУДОВИЙ ХЛОПЕЦЬ. Чудова зустріч у Білому домі. Дійсно розумний і дуже крутий!!! Президент, DJT», – написав Трамп.
Він уже не вперше поширює AI-відео: у жовтні він виклав ролик, де «бомбардує» протестувальників коричневою рідиною.
Кріштіану Роналду також прокоментував свій візит.
«Дякую, пане Президенте, за запрошення та теплий прийом як для мене, так і для Джорджини Родрігес, моєї майбутньої дружини. Кожен із нас має, що запропонувати, і я готовий надихати нові покоління будувати майбутнє на мужності, відповідальності та міцному мирі», – написав футболіст.