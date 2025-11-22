Павло Василенко

Цього тижня Кріштіану Роналду відвідав Білий дім на особисте запрошення президента США Дональда Трампа.

«Мій син – великий шанувальник Кріштіану Роналду», – зізнався Трамп.

Невдовзі після зустрічі президент оголосив португальця «найвидатнішим футболістом усіх часів».

На своєму акаунті в Truth Social Трамп опублікував 21-секундне відео, створене штучним інтелектом. На ролику Роналду «грає» в Овальному кабінеті, жонглюючи м’ячем і перекидаючись пасами з двома чоловіками.

US President Donald #Trump posted a video on Truth Social showing him playing football with Portuguese star #Cristiano Ronaldo, in a clip generated using artificial intelligence. pic.twitter.com/RqF949HGg7 — Forbes Middle East (@Forbes_MENA_) November 20, 2025

«Роналду – ЧУДОВИЙ ХЛОПЕЦЬ. Чудова зустріч у Білому домі. Дійсно розумний і дуже крутий!!! Президент, DJT», – написав Трамп.

Він уже не вперше поширює AI-відео: у жовтні він виклав ролик, де «бомбардує» протестувальників коричневою рідиною.

Кріштіану Роналду також прокоментував свій візит.