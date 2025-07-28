Трансферна сага №2? Переходом Бражка зайнялася одна з найбільших компаній
Взимку Суркіс не відпустив півзахисника Динамо до Вулвергемптона
близько 1 години тому
Потенційним трансфером півзахисника Динамо Володимира Бражка до закордонного клубу займається одна з найбільших агентських компаній у світі. Про це повідомив футбольний коментатор і журналіст Ігор Циганик.
Авторизацію на представлення інтересів Бражка у Прем'єр-лізі та інших топлігах отримала дуже серйозна, одна з найбільших агентських компаній у світі. На цей момент вони займаються можливістю трансферу Володимира Бражка за кордон.
Взимку повідомлялося, що англійський Вулвергемптон зробив пропозицію Динамо щодо Бражка у розмірі 20 мільйонів євро. Однак молодий футболіст так нікуди й не перейшов, і ще й втратив місце у стартовому складі.
Стежити за всіма перипетіями навколо матчу кваліфікації Ліги чемпіонів і слідкувати за онлайн-трансляцією гри можна вже у вівторок, 29 липня, на сторінці події Динамо Київ – Хамрун Спартанс на Xsport. Початок – о 21:00.
Раніше повідомлялося, що Динамо прагне набити ціну на Бражка.
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