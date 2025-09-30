Сергій Стаднюк

Середа, 1 жовтня, подарує вболівальникам насичений футбольний день із матчами на різних рівнях – від юнацьких відборів до найпрестижніших клубних турнірів. Попереду – трансляції, які варто додати у свій графік.

Збірна України серед юнаків до 17 років стартує у першому раунді кваліфікації на Євро-2026. На команду чекає старт проти Чорногорії. Матч розпочнеться о 15:30, і це буде серйозний іспит для «синьо-жовтих», які прагнуть вдало розпочати відбірковий цикл.

15:30 | U-17. Чорногорія – Україна. Пряма трансляція

В азійській Лізі чемпіонів відбудеться дуель між іракським Аль-Зарваа та саудівським Аль-Насром. Стартовий свисток пролунає о 21:15. Вболівальники особливо стежать за новиною, чи вийде на поле головна зірка Аль-Насра Кріштіану Роналду, який пропустив перший тур.

21:15 | Аль-Зарваа – Аль-Наср. Пряма трансляція

У «головній» Лізі чемпіонів на нас чекає справжній марафон із дев’яти поєдинків із яких одразу вісім можуть викликати інтерес у нейтрального вболівальника. О 19:45 тур відкриють Юніон і Ньюкасл.

Головна частина ігрового дня традиційно розпочнеться о 22:00. Серед афіш – Барселона проти ПСЖ, матч, який мав стати фіналом попереднього сезону, але ми отримали нудні 0:5 з Інтером. Також гратимуть Арсенал з Олімпіакосом Романа Яремчука, Баєр із ПСВ, дортмундська Боруссія проти Атлетіка Більбао, Вільярреал прийматиме Ювентус, Монако зійдеться з Манчестер Сіті, а Наполі зустрінеться зі Спортінгом. Кожна з цих ігор обіцяє бути цікавою та напруженою.

19:45 | Юніон – Ньюкасл. Пряма трансляція

22:00 | Арсенал – Олімпіакос. Пряма трансляція

22:00 | Баєр – ПСВ. Пряма трансляція

22:00 | Барселона – ПСЖ. Пряма трансляція

22:00 | Боруссія Дортмунд – Атлетік Більбао. Пряма трансляція

22:00 | Вільярреал – Ювентус. Пряма трансляція

22:00 | Монако – Манчестер Сіті. Пряма трансляція

22:00 | Наполі – Спортінг. Пряма трансляція