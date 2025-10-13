Сергій Стаднюк

Вівторок, 14 жовтня, запропонує насичену футбольну програму: від матчів Першої ліги вранці до ключових поєдинків відбору на чемпіонат світу-2026 увечері. Глядачів очікують матчі молодіжних збірних, товариські зустрічі та принципові поєдинки у кваліфікаційних групах за участю топ-команд Європи.

День розпочнеться з вітчизняного футболу: о 12:00 Вікторія прийматиме Металург, а о 14:00 Агробізнес зіграє проти Фенікс-Маріуполя. Обидва матчі транслюватимуться в прямому ефірі і завершать 11-й тур Першої ліги України.

12:00 | Вікторія – Металург. Пряма трансляція

14:00 | Агробізнес – Фенікс-Маріуполь. Пряма трансляція

О 16:45 юнацька збірна України U-18 проведе товариський матч проти однолітків зі Швеції. Це важлива перевірка для молодих українців перед майбутніми офіційними турнірами.

16:45 | U-18. Україна – Швеція. Пряма трансляція

О 19:00 стартує принциповий поєдинок молодіжної збірної України U-21 проти Хорватії у третьому турі відбору на Євро-2027. Українцям важливо здобути очки для зміцнення позицій у групі, після прикрої нічиєї з угорцями (3:3).

19:00 | U-21. Хорватія – Україна. Пряма трансляція

Вечірня програма буде присвячена відбірковому циклу Мундіалю-2026: у групі I о 19:00 зустрінуться Естонія та Молдова, а вже у пізній слот фаворит групи Італія прийматиме Ізраїль. У групі E одночасно Іспанія зіграє з Болгарією, а Туреччина протистоятиме Грузії. У групі F Англія гостюватиме у Латвії, тоді як у групі K чинний чемпіон Європи Португалія прийматиме Угорщину.