Дві збірні України, Іспанія, Італія, Англія, Португалія. Трансляції матчів 14 жовтня
близько 2 годин тому
Вівторок, 14 жовтня, запропонує насичену футбольну програму: від матчів Першої ліги вранці до ключових поєдинків відбору на чемпіонат світу-2026 увечері. Глядачів очікують матчі молодіжних збірних, товариські зустрічі та принципові поєдинки у кваліфікаційних групах за участю топ-команд Європи.
День розпочнеться з вітчизняного футболу: о 12:00 Вікторія прийматиме Металург, а о 14:00 Агробізнес зіграє проти Фенікс-Маріуполя. Обидва матчі транслюватимуться в прямому ефірі і завершать 11-й тур Першої ліги України.
О 16:45 юнацька збірна України U-18 проведе товариський матч проти однолітків зі Швеції. Це важлива перевірка для молодих українців перед майбутніми офіційними турнірами.
О 19:00 стартує принциповий поєдинок молодіжної збірної України U-21 проти Хорватії у третьому турі відбору на Євро-2027. Українцям важливо здобути очки для зміцнення позицій у групі, після прикрої нічиєї з угорцями (3:3).
Вечірня програма буде присвячена відбірковому циклу Мундіалю-2026: у групі I о 19:00 зустрінуться Естонія та Молдова, а вже у пізній слот фаворит групи Італія прийматиме Ізраїль. У групі E одночасно Іспанія зіграє з Болгарією, а Туреччина протистоятиме Грузії. У групі F Англія гостюватиме у Латвії, тоді як у групі K чинний чемпіон Європи Португалія прийматиме Угорщину.
