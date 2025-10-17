Сергій Стаднюк

Субота, 18 жовтня – насичений футбольний день з прямими трансляціями найгарячіших матчів з України та топ-чемпіонатів Європи. Не пропустіть найгловніше.

В українській Прем'єр-лізі продовжується дев'ятий тур. Зіграє уся топтрійка! О 13:00 Рух приймає третій Кривбас, а о 15:30 Зоря лише номінально вдома прийме Динамо. Центральна подія – Полісся прийматиме Шахтар, якого неодмінно перемагає в останні матчі УПЛ.

Ноттінгем Форест Олександра Зінченка у глибокій кризі: 9 матчів без перемог і три поразки поспіль — чи зможуть «лісники» бодай зупинити негативну серію в дуелі з лондонським Челсі? Подейкують, що цей матч може стати останнім для головного тренера Енджа Постекоглу. Тим часом Евертон Віталія Миколенка після вересневих невдач упевненіше тримає курс восени й тепер приймає грізний Манчестер Сіті — чи вистачить ліверпульцям міцності стримати оновлених «містян»?

У Туреччині Трабзонспор Зубкова, Сікана та Батагова вирушить на виїд до Різе. Каталонське дербі вже не має такої інтриги, що два роки тому. Жирона вже бореться радше за виживання, але для українського вболівальника буде цікаво придивитися до гри Владислава Ваната. Також до заявки повертаютьва Владислав Крапивцов і Віктор Циганков. У Римі «вовки», що ділять лідерство з Наполі, приймають міланський Інтер, який відстає лише на одну перемогу й може наздогнати «джалороссі». Окремо стежимо, чи вийде взагалі на поле Артем Довбик.

У Європі центральною вивіскою стане Дер Класікер між Баварією та Боруссією. Мюнхенці лідирують зі стовідсотковим набором очок, дортмундці йдуть другими з відставанням у чотири бали. Обидві команди ще без поразок у сезоні, тож битва на Альянц-Арені обіцяє бути гарячою.

Матч третьої та четвертої команд Ла Ліги також вартий уваги. Обидва колективи в добрій формі. Бетис підходить із серією з трьох перемог, тоді як Вільярреал нещодавно поступився Реалу 1:3. Та ця поразка не свідчить про проблеми, тож очікуємо яскравий, відкритий футбол з обох боків.

Особлива увага також до матчу Фулгем – Арсенал о 19:30, де за господарів виступатиме добре знайомий українським вболівальникам Кевін, колишній вінгер Шахтаря. А о 19:00 лідер Серії А Наполі спробує здолати Торіно та утримати перше місце, яке зараз ділить з Ромою. Один із лідерів Ліги 1 Ліон зіграє з міцною Ніццею. Завершить насичений вечір мадридський Атлетико, який о 22:00 прийматиме Осасуну.

Завершить ігровий день матч за бронзу чемпіонату світу U-20, на якому виступала й Україна. Франція лише за пенальті поступилася Марокко і тепер спробує все довести у матчі проти колумбійців. Стартовий свисток – о 22:00 за Києвом.

22:00 | U-20. Колумбія – Франція. Пряма трансляція