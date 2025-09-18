Бетис – Сосьєдад, Ліон, а також команда Гармаша і Рибалки. Трансляції матчів 19 вересня
Розповідаємо, що можна подивитися під час ігрового дня п'ятниці
33 хвилини тому
На вболівальників у п'ятницю, 19 вересня, чекає насичений день футболу з трансляціями на будь-який смак – від матчів українських ліг до топових поєдинків у Європі.
У Першій лізі України в сьомому турі Агробізнес о 13:00 прийматиме ЮКСА. Це шанс для команд зміцнити свої позиції на старті сезону, тож матч обіцяє бути принциповим. Пряма трансляція доступна на YouTube-каналі ПФЛ.
13:00 | Агробізнес – ЮКСА. Пряма трансляція
У Другій лізі також не обійдеться без цікавих ігор. Спершу о 14:00 у групі Б Локомотив зустрінеться з дублем Чорноморця, після чого в групі А о 16:00 вінницька Нива зіграє проти Лісного Сергія Рибалки та Дениса Гармаша. Обидва матчі будуть доступні наживо на YouTube-каналі ПФЛ.
Група Б
14:00 | Локомотив – Чорноморець-2. Пряма трансляція
Група А
16:00 | Нива Вінниця – Лісне. Пряма трансляція
У Франції о 21:45 стартує поєдинок п’ятого туру Ліги 1, де Ліон прийме Анже. Господарі прагнуть набрати хід, а гості – зіпсувати плани фавориту. Чи зможуть «ткачі» знову стати на ноги після першої поразки у сезоні?
21:45 | Ліон – Анже. Пряма трансляція
Закриє ігровий день матч Ла Ліги. О 22:00 Бетис прийматиме Реал Сосьєдад у п’ятому турі чемпіонату Іспанії. Обидві команди стабільно борються за місця у верхній частині таблиці, однак не надто вдало розпочали сезон. Тож зустріч може стати однією з найцікавіших у всьому турі.
22:00 | Бетис – Реал Сосьєдад. Пряма трансляція
