Сергій Стаднюк

На вболівальників у п'ятницю, 19 вересня, чекає насичений день футболу з трансляціями на будь-який смак – від матчів українських ліг до топових поєдинків у Європі.

У Першій лізі України в сьомому турі Агробізнес о 13:00 прийматиме ЮКСА. Це шанс для команд зміцнити свої позиції на старті сезону, тож матч обіцяє бути принциповим. Пряма трансляція доступна на YouTube-каналі ПФЛ.

13:00 | Агробізнес – ЮКСА. Пряма трансляція

У Другій лізі також не обійдеться без цікавих ігор. Спершу о 14:00 у групі Б Локомотив зустрінеться з дублем Чорноморця, після чого в групі А о 16:00 вінницька Нива зіграє проти Лісного Сергія Рибалки та Дениса Гармаша. Обидва матчі будуть доступні наживо на YouTube-каналі ПФЛ.

Група Б

14:00 | Локомотив – Чорноморець-2. Пряма трансляція

Група А

16:00 | Нива Вінниця – Лісне. Пряма трансляція

У Франції о 21:45 стартує поєдинок п’ятого туру Ліги 1, де Ліон прийме Анже. Господарі прагнуть набрати хід, а гості – зіпсувати плани фавориту. Чи зможуть «ткачі» знову стати на ноги після першої поразки у сезоні?

Закриє ігровий день матч Ла Ліги. О 22:00 Бетис прийматиме Реал Сосьєдад у п’ятому турі чемпіонату Іспанії. Обидві команди стабільно борються за місця у верхній частині таблиці, однак не надто вдало розпочали сезон. Тож зустріч може стати однією з найцікавіших у всьому турі.