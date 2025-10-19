Сергій Стаднюк

У неділю, 19 жовтня, на нас чекає насичений день футбольних трансляцій. Від ранку до вечора буде можливість насолоджуватися матчами різних ліг, зокрема й за участю українських легіонерів. Ось що вам не можна пропустити!

Ігровий день розпочнеться у рамках 12-го туру Першої ліги матчем Металург – Прикарпаття. Обидві команди прагнуть додати важливі очки до свого активу. За годину на поле вийдуть Агробізнес та Пробій – претендент на УПЛ проти амбітного новачка. О 13:30 відбудеться зустріч Інгулець – Вікторія, де петрівці спробують довести свою спроможність знову повернутися до еліти. Фенікс-Маріуполь прийматиме Ниву Тернопіль, а о 15:30 один із лідерів Чорноморець зіграє з Черніговом.

Металург – Прикарпаття. Пряма трансляція (відкладено через повітряну тривогу)

12:30 | Агробізнес – Пробій. Пряма трансляція

13:30 | Інгулець – Вікторія. Пряма трансляція

14:30 | Фенікс-Маріуполь – Нива Тернопіль. Пряма трансляція

15:30 | Чорноморець – Чернігів. Пряма трансляція

Друга ліга, 14-й тур. Найцікавішими стануть два матчі. У групі Б відбудеться обласне дербі Чайка – Локомотив. «Залізничники» видають чудову серію в гонитві за Тростянцем і Колосом-2. О 13:45, Полісся-2 зустрінеться з Вільхівцями в групі А та спробує очолити її.

12:00 | Чайка – Локомотив. Пряма трансляція

13:45 | Полісся-2 – Вільхівці. Пряма трансляція

Прихильники рідненької УПЛ зможуть підтримати своїх улюбленців вже починаючи від 13:00, ЛНЗ зіграє з Колосом в матчі головних несподіванок початку сезону. О 15:30 стартує зустріч між Вересом та Олександрією. Кризовий срібний призер вирушить до непоступливого Рівного. В пізній таймслот Карпати на стадіоні України прийматимуть Епіцентр. Фаворит очевидний, чи вдасться новачку переломити турнірну ситуацію?

Також відбудуться матчі команд українських легіонерів у Європі. О 16:00 Дженоа зустрінеться з Пармою, а Руслан Маліновський повернеться до складу клубу після успішних матчів у збірній, де оформив три голи та результативну передачу. Чи продовжиться серія? О 22:00 Хетафе прийматиме Реал, але, скоріш за все, Андрія Луніна на полі ми не побачимо.

Поціновувачі італійського футболу не залишаться без футболу. Ігровий день стартує не набагато пізніше за УПЛ 13:30 амбітний Комо прийме Ювентус. О 19:00 Аталанта зіграє з Лаціо в матчі завжди міцних команд, а пізно ввечері Мілан проекзаменує Фіорентину.

Англійська Прем'єр-ліга подарує два яскраві протистояння. Оновлений Тоттенгем Томаса Франка зустрінеться з Астон Віллою, що пройшла школу Ліги чемпіонів. Але центральним стане інший поєдинок.

Матч Ліверпуль – Манчестер Юнайтед завжди привертає інтерес. МЮ переживає не найкращі часи, проте здатний створити сенсацію у дербі. «Червоні» є явними фаворитами, але й самі видають не найкращу серію, надаючи надії манкуніанцям на те, що вони здатні хоча б поборотися.

Ремейк матчу Олімпійський ігор-2024 у групі України чекає на вболівальників вночі. Ще більш молоді співвітчизники екссуперників синьо-жовтих зійдуться у фіналі чемпіонату світу-2025 (U-20). Хто виграє Мундіаль, на якому грала і команда Дмитра Михайленка?

02:00 | U-20. Аргентина – Марокко. Пряма трансляція