Сергій Стаднюк

Субота, 27 вересня, подарує вболівальникам неймовірно насичений футбольний день із матчами в Україні, Європі та на світовій арені. Прямі трансляції дозволять побачити виступи як наших клубів, так і українських легіонерів за кордоном. Завершить же день довгоочікуваний матч за участі «синьо-жовтих».

У Першій лізі пройдуть два поєдинки восьмого туру: о 12:00 ЮКСА прийматиме Пробій, а о 14:00 у Полтаві зустрінуться Ворскла та Вікторія. У Другій лізі в десятому турі відбудеться «дербі» дублів Буковина прийме лідерів групи А з Полісся.

12:00 | ЮКСА – Пробій. Пряма трансляція

14:00 | Ворскла – Вікторія. Пряма трансляція

13:30 | Буковина-2 – Полісся-2. Пряма трансляція

В українській Прем’єр-лізі відбудуться три матчі сьомого туру: о 13:00 Олександрія прийматиме Полтаву, о 15:30 Зоря зустрінеться з міцною на початку сезону Оболонню, а о 18:00 стартує центральна подія туру – Карпати приймуть Динамо.

13:00 | Олександрія – Полтава. Пряма трансляція

15:30 | Зоря – Оболонь. Пряма трансляція

18:00 | Карпати – Динамо. Пряма трансляція

Також проведуть свої ігри українці в Європі. Ярмолюк із Брентфордом зіграє проти кризового Манчестер Юнайтед, Лехія шістьох українців на виїзді протистояниме Короні. Сарнавський і Царенко пропустять матч через травми.

О 17:15 пролунає стартовий свисток у центральному матчі ігрового дня. Атлетико у мадридському дербі прийме Реал Андрія Луніна. Олександр Зінченко та його Ноттінгем Форест зіграють із Сандерлендом Тутєрова, завершить «українську» програму Ілля Забарний із ПСЖ. Він на фоні травми Маркіньйоса має реальний шанс помірятися силами з Осером.

14:30 | Брентфорд – Манчестер Юнайтед. Пряма трансляція

19:30 | Ноттінгем Форест – Сандерленд. Пряма трансляція

15:45 | Корона – Лехія. Пряма трансляція

17:15 | Атлетико – Реал. Пряма трансляція

22:05 | ПСЖ – Осер. Пряма трансляція

В англійській Прем’єр-лізі у рамках шостого туру відбудеться низка матчів: Манчестер Сіті прийме Бернлі, а Челсі – Брайтон. Завершить день о 22:00 зустріч Тоттенгема з Вулвергемптоном. Кристал Пелас перед битвою з київським Динамо у Лізі конференцій зіграє з Ліверпулем. Цей матч буде доступний на платформі Setanta Sports.

17:00 | Челсі – Брайтон. Пряма трансляція

22:00 | Тоттенгем – Вулвергемптон. Пряма трансляція

17:00 | Манчестер Сіті – Бернлі. Пряма трансляція

17:00 | Кристал Пелас – Ліверпуль. Пряма трансляція

Загалом Європа теж готує цікаві протистояння. У Франції Лор’ян прийме Монако, В Італії Ювентус зіграє з Аталантою у протистоянні, що вже стало класичним, а Кальярі перевірить сили кризового Інтера. В Іспанії Вільярреал, за другу команду якого грає Яків Кінарейкін, зійдеться з Атлетіком з Більбао.

18:00 | Лор'ян – Монако. Пряма трансляція

19:00 | Ювентус – Аталанта. Пряма трансляція

21:45 | Кальярі – Інтер. Пряма трансляція

22:00 | Вільярреал – Атлетік Більбао. Пряма трансляція

Завершення футбольного марафону нетрадиційно стане найцікавішим для вітчизняного вболівальника. О 23:00 за Києвом збірна України U-20 зіграє свій стартовий матч групового етапу юнацього чемпіонату світу проти однолітків з Південної Кореї.

Напередодні головний тренер «синьо-жовтих» Дмитро Михайленко розкритикував календар ФІФА, через який клуби мали право не відпустити до складу команди Тараса Михавка, Богдана Попова та інших «зірочок». Чи вплине цей фактор на «симпатії» арбітрів?

23:00 | U-20. Південна Корея – Україна. Пряма трансляція