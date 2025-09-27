Сергій Стаднюк

Неділя, 28 вересня, подарує насичений футбольний день. На вболівальників чекають матчі від Другої ліги України до центральних європейських протистоянь. Пережити всю палітру емоцій можна буде наживо.

У групі Б Другої ліги відбудуться поєдинки десятого туру: о 13:00 розпочнеться дербі Київської області між Ребелом з Чайкою, а вже за півгодини стартує гра між дублями Олександрії та Колоса.

13:00 | Ребел – Чайка. Пряма трансляція

13:30 | Олександрія-2 – Колос-2. Пряма трансляція

Серед найцікавіших матчів Перша ліга запропонує два поєдинки восьмого туру. Амбітна тернопільська Нива прийме Чернігів, а лідер Чорноморець вдома зіграє проти Агробізнеса.

14:30 | Нива Тернопіль – Чернігів. Пряма трансляція

16:30 | Чорноморець – Агробізнес. Пряма трансляція

В українській Прем'єр-лізі продовжиться сьомий тур: о 13:00 стартує матч між ЛНЗ та Кривбасом. А далі зіграють лідери турнірної таблиці. О 15:30 Металіст 1925 зустрінеться з Колосом, а о 18:00 відбудеться центральне протистояння дня – Рух проти Шахтаря. Усі ігри покажуть у прямому ефірі на УПЛ ТБ.

13:00 | ЛНЗ – Кривбас. Пряма трансляція

15:30 | Металіст 1925 – Колос. Пряма трансляція

18:00 | Рух – Шахтар. Пряма трансляція

Насиченим буде й європейський вечір. В Англії в рамках шостого туру АПЛ о 16:00 Астон Вілла прийме Фулгем, а о 18:30 Ньюкасл битиметься з Арсеналом. В Італії Рома, можливо з Артемом Довбиком, вийде на поле проти Верони , а справжнім хітом стане зустріч Мілана з чинним чемпіоном Наполі. У Франції Лілль зустрінеться з Ліоном, а в Іспанії Барселона вдома протистоятиме Реал Сосьєдаду.

16:00 | Астон Вілла – Фулгем. Пряма трансляція

18:30 | Ньюкасл – Арсенал. Пряма трансляція

16:00 | Рома – Верона. Пряма трансляція

21:45 | Мілан – Наполі. Пряма трансляція

18:15 | Лілль – Ліон. Пряма трансляція

19:30 | Барселона – Реал Сосьєдад. Пряма трансляція