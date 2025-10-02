Сергій Стаднюк

П’ятниця, третє жовтня розпочне новий футбольний вікенд після першого повноцінного європейсього мідвіку – від матчів українських ліг до протистоянь в Англії та головної страви для українського вболівальника.

У дев’ятому турі Першої ліги день відкриє поєдинок у Франківську, де Прикарпаття прийме Ворсклу – господарі гратимуть на підтримку рідних трибун, а полтавці прагнутимуть здобути важливі очки у боротьбі за повернення до УПЛ. У Петровому відбудеться зустріч Інгульця з Фенікс-Маріуполем, що дав бій Буковині.

12:00 | Прикарпаття – Ворскла. Пряма трансляція

14:00 | Інгулець – Фенікс-Маріуполь. Пряма трансляція

У групі А Другої ліги найцікавішими стануть два протистояння. О 13:00 Полісся-2 зіграє проти Реал Фарми – молодь проти досвідченого бійця професійного футболу. А вже о 15:00 дубль тернопільської Ниви спробує використати перевагу рідних стін у матчі з Вільхівцями.

13:00 | Полісся-2 – Реал Фарма. Пряма трансляція

15:00 | Самбір-Нива-2 – Вільхівці. Пряма трансляція

Розпочинається восьмий тур української Прем'єр-ліги. У Ковалівці о 15:30 Колос зустрінеться з Рухом, і це буде боротьба за важливі очки у середині таблиці. А о 18:00 Зоря на виїзді протистоятиме Епіцентру – новачок УПЛ перевірить свої сили у матчі з грізним і досвідченим суперником.

15:30 | Колос – Рух. Пряма трансляція

18:00 | Епіцентр – Зоря. Пряма трансляція

Англійська Прем’єр-ліга завершить клубний ігровий день. О 22:00 Борнмут зійдеться з Фулгемом. Колишня команда Іллі Забарного проти ексвінгера Шахтаря Кевіна.

22:00 | Борнмут – Фулгем. Пряма трансляція

Завершить день юнацький чемпіонат світу. Стартує останній тур групового етапу. О 23:00 збірна України U-20 зустрінеться з однолітками з Парагваєм. Цей матч стане вирішальним у боротьбі за вихід до плей-оф. «Синьо-жовті» за додатковими показниками випереджають суперника на чолі таблиці. В цілому обидвох влаштує нічия, але латиноамериканці можуть мати амбіції отримати більш «прохідного» опонента в 1/8 фіналу. Тож боротьба цілком обіцяє бути запеклою.

23:00 | U-20. Україна – Парагвай. Пряма трансляція