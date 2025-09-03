Сергій Стаднюк

Нарешті повертається європейська кваліфікація на чемпіонат світу-2026. Вже у четвер, 4 вересня, відновиться боротьба за прямі путівки та перепустки до плей-оф.

У групі J у цьому турі не гратиме сенсаційних лідер – Північна Македонія. Бельгія наразі лише третя, але у випадку перемоги над Ліхтенштейном упритул наблизиться до конкурента, а також матиме ще один матч у запасі. Вельс зможе обійти суперника у разі успіху з Казахстаном, проте британці вже зіграють на один поєдинок більше за македонців.

Розпочнеться боротьба у квартеті E. Це справжня група смерті, де не пощастило опинитися Болгарії. Однак, можливо, скромна збірна розпочне свій шлях з домашньої сенсації з Іспанією? До того свій матч проведуть Грузія та Туреччина.

Фото - Getty Images

Найцікавішим матчем групи G стане протистояння між Нідерландами та Польщею. Обидві команди мають по шість очок у гонитві за лідером Фінляндією (7). Проте в «Ораньє» є матч у запасі.

Мабуть, центральною вивіскою ігрового дня стане матч між Словаччиною та Німеччиною. У групі A ще не грали матчів, а отже переможець протистояння двох учасників останнього Євро очолить квартет.