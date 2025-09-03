Повернення кваліфікації чемпіонату світу-2026. Трансляції матчів 4 вересня
Розповідаємо, що подивитися під час ігрового дня четверга
близько 2 годин тому
Нарешті повертається європейська кваліфікація на чемпіонат світу-2026. Вже у четвер, 4 вересня, відновиться боротьба за прямі путівки та перепустки до плей-оф.
У групі J у цьому турі не гратиме сенсаційних лідер – Північна Македонія. Бельгія наразі лише третя, але у випадку перемоги над Ліхтенштейном упритул наблизиться до конкурента, а також матиме ще один матч у запасі. Вельс зможе обійти суперника у разі успіху з Казахстаном, проте британці вже зіграють на один поєдинок більше за македонців.
17:00 | Казахстан – Вельс. Пряма трансляція
21:45 | Ліхтенштейн – Бельгія. Пряма трансляція
Розпочнеться боротьба у квартеті E. Це справжня група смерті, де не пощастило опинитися Болгарії. Однак, можливо, скромна збірна розпочне свій шлях з домашньої сенсації з Іспанією? До того свій матч проведуть Грузія та Туреччина.
19:00 | Грузія – Туреччина. Пряма трансляція
21:45 | Болгарія – Іспанія. Пряма трансляція
Найцікавішим матчем групи G стане протистояння між Нідерландами та Польщею. Обидві команди мають по шість очок у гонитві за лідером Фінляндією (7). Проте в «Ораньє» є матч у запасі.
21:45 | Нідерланди – Польща. Пряма трансляція
Мабуть, центральною вивіскою ігрового дня стане матч між Словаччиною та Німеччиною. У групі A ще не грали матчів, а отже переможець протистояння двох учасників останнього Євро очолить квартет.
21:45 | Словаччина – Німеччина. Пряма трансляція
Поділитись