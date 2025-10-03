Сергій Стаднюк

Субота, 4 жовтня, подарує вболівальникам насичену програму футбольних трансляцій – від матчів Другої та Першої ліг України до топових поєдинків у провідних чемпіонатах Європи.

В одинадцятому турі Другої ліги спершу стартують матчі групи Б – о 12:00 Тростянець зіграє з Ребелом у битві лідерів. Трохи пізніше, о 12:15, у групі А Куликів прийме Лісне Дениса Гармаша та Сергія Рибалки. Гості можуть знову одноосібно очолити таблицю.

12:00 | Тростянець – Ребел. Пряма трансляція

12:15 | Куликів – Лісне. Пряма трансляція

У Першій лізі в дев’ятому турі на глядачів чекають одразу кілька цікавих протистоянь. О 12:30 Агробізнес зустрінеться з Металургом, о 13:00 Пробій протистоятиме лідеру Чорноморцю, о 13:30 амбітна Буковина вдома зіграє з Металістом. Завершить ігровий день у лізі матч Лівого Берега проти тернопільської Ниви – початок о 15:30.

12:30 | Агробізнес – Металург. Пряма трансляція

13:00 | Пробій – Чорноморець. Пряма трансляція

13:30 | Буковина – Металіст. Пряма трансляція

15:30 | Лівий Берег – Нива Тернопіль. Пряма трансляція

В Українській Прем’єр-лізі у восьмому турі традиційно відбудуться три поєдинки. Олександрія, що постала з попелу, прийме Карпати у дербі кривдників Динамо, о 15:30 Оболонь зійдеться з Вересом, а у пізній слот Полісся зустрінеться з Полтавою.

13:00 | Олександрія – Карпати. Пряма трансляція

15:30 | Оболонь – Верес. Пряма трансляція

18:00 | Полісся – Полтава. Пряма трансляція

На міжнародній арені увага буде прикута й до першого етапу відбору на Євро-2026 (U-17). У другому турі збірна України, яка має одне очко і посідає третє місце в групі 1, о 15:30 зіграє проти Естонії, яка поки без набраних балів.

15:30 | U-17. Україна – Естонія. Пряма трансляція

У сьомому турі англійської Прем’єр-ліги день відкриє матч Лідса з Тоттенгемом о 14:30. Манчестер Юнайтед зустрінеться із Сандерлендом – можливо, у заявці господарів з’явиться українець Тімур Тутєров. Центральна ж битва – о 19:30, коли чемпіон світу Челсі прийме лідера Ліверпуль.

14:30 | Лідс – Тоттенгем. Пряма трансляція

17:00 | Манчестер Юнайтед – Сандерленд. Пряма трансляція

19:30 | Челсі – Ліверпуль. Пряма трансляція

У німецькій Бундеслізі у шостому турі дортмундська Боруссія о 16:30 прийме Лейпциг. Пізніше Айнтрахт у Франкфурті спробує дати бій чемпіону – Баварії.

16:30 | Боруссія Дортмунд – Лейпциг. Пряма трансляція

19:30 | Айнтрахт – Баварія. Пряма трансляція

В Іспанії у восьмому турі Ла Ліги першим із цікавих матчів стане поєдинок Жирони з Валенсією. Голкіпер команди Владислав Крапивцов вночі зі збірною України U-20 пробився до плей-оф чемпіонату світу-2025, Віктор Циганков не допоможе через травму, але Владислав Ванат може отримати свій шанс. Завершить ігровий день мадридський Реал. Андрій Лунін традиційно навряд чи з’явиться на полі у матчі з Вільярреалом. Яків Кінарейкін і взагалі грає за другу команду «жовтої субмарини». Але якщо...

17:15 | Жирона – Валенсія. Пряма трансляція

22:00 | Реал – Вільярреал. Пряма трансляція

У Європі цього вечора також не обійдеться без цікавих поєдинків. У Франції о 18:00 Мец прийме Марсель у рамках сьомого туру Ліги 1. В Італії в рамках шостого туру Серії А Інтер зіграє з Кремонезе, а о 21:45 Аталанта зустрінеться з Комо.

18:00 | Мец – Марсель. Пряма трансляція

19:00 | Інтер – Кремонезе. Пряма трансляція

21:45 | Аталанта – Комо. Пряма трансляція