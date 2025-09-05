Сергій Стаднюк

Субота, 6 вересня, продовжить міжнародну паузу в чемпіонатах. Але не в нижчих дивізіонах.

Продовжується програма п'ятого туру української Першої ліги. Металіст у виїзному матчі з Вікторією спробує відштовхнутися від підвалин турнірної таблиці. Лівий берег продовжить шлях до повернення в УПЛ у грі з Черніговом. Агробізнес прийме Поділля.

12:00 | Вікторія – Металіст. Пряма трансляція

14:00 | Чернігів – Лівий берег. Пряма трансляція

16:00 | Агробізнес – Поділля. Пряма трансляція

У групі K Європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026. Англія сподіватиметься «набити» важливу різницю м'ячів у матчі з Андоррою. Сербія на виїзді проекзаменує скромну Латвію.

16:00 | Латвія – Сербія. Пряма трансляція

19:00 | Англія – Андорра. Пряма трансляція

У групі F збірна Португалії здійснить непростий виїзд до Вірменії. Хоча, лише логістично складний, цьому супернику «п'ятірочку» закидувала навіть команда Петракова. У квінтеті H Австрія прийме Кіпр. Це не клубні змагання, тому тут острівний футбол не на підйомі.

19:00 | Вірменія – Португалія. Пряма трансляція

21:45 | Австрія – Кіпр. Пряма трансляція