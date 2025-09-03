Головний тренер Ревери 1908, за яку виступав Василь Буртник, Ярослав Матвіїв поділився думками у зв’язку з переходом захисника з тернопільської Ниви до київського Динамо.

Абсолютно не здивувався, бо очікував цього. Можливо, не так швидко, але я знав, що рано чи пізно – це станеться, і Василь буде грати в клубі УПЛ. Я не чекав, що це буде одразу такий великий клуб, як Динамо, але в мене ніколи не викликало сумнівів, що Буртник здатен грати на високому рівні в чемпіонаті України.

Я дуже радів, коли Василь зробив крок вперед і перейшов у тернопільську Ниву. Там досвідчені тренери на чолі з Юрієм Віртом, які могли дати йому більше, ніж молодий штаб Ревери 1908. А коли Буртник зробив крок з Ниви до більш іменитих фахівців, як Олександр Шовковський, то я впевнений, що він буде ще швидше прогресувати і вийде на новий рівень.

Конкуренція з захисниками Динамо? Це хлопці з іменем і хорошими даними, але Вася може стати рушійною силою і нав’язати конкуренцію в лінії захисту, яка так потрібна Динамо. Я впевнений, що він себе проявить з найкращого боку.

Він фактурний, координований центральний захисник, який володіє першим пасом і може починати атаки. У нього відмінна діагональна передача. Також Вася має чудову швидкість, як стартову, так і дистанційну. Я навіть не знаю, чи може хтось із центральних захисників України позмагатися з ним у цьому аспекті.

Окрім цього, Буртник прекрасно грає на другому поверсі. Взимку я ознайомлювався з даними Wyscout і Василь був лідером за кількістю виграних верхових єдиноборств в Україні серед всіх ліг – його показник складав 79%! Також він був найкращим серед всіх ліг за відборами то підборами.

Поки що рано говорити, що він – топ, але з такими даними, талантом і відношенням до справи, у Васі є всі можливості стати топгравцем. Він схожий на Ван Дейка із Ліверпуля. Це перше, що мені спадає на думку.

Чи встигне проявити себе за рік оренди? Тут вирішує спортивний принцип. Якщо Вася проявить всі свої якості і покаже все, на що він здатний, то не сумніваюся, що він залишиться в Динамо. Повірте, в нього є дуже великий потенціал і козирі, на яких він може зіграти і вирости в топового гравця, – розповів Матвіїв у інтерв’ю «Українському футболу».