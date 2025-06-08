Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес розповів про стратегію на фінал Ліги націй проти Іспанії. Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.

Раніше, коли грали з Іспанією, головне завдання було – контролювати її володіння м'ячем, управління грою та вміння витягувати суперників із позиції. У них це в крові – з дитинства так вчать грати.

Але тепер із такими хлопцями, як Ніко Вільямс та Ламін Ямаль до цього додалися швидкість та вертикальність. Тож можна сказати, що це одна з найкращих команд у світі з використання швидкості та швидких переходів. При цьому вона зберегла звичний стиль – вміння тримати м'яч, контролювати гру та захищатися з ним. У результаті в іспанців дуже збалансована та класна команда.

Футбол у збірній - це довгий шлях, де важливо знайти правильні зв'язки та ідеї. Португалія не збирається міняти свій стиль лише заради фіналу. Ми віримо у те, як граємо, та у свої можливості. Іспанія, напевно, одна з найкращих команд у світі - має хлопців, які класно тримають м'яч і швидко йдуть в атаку, і це зовсім інший стиль іспанського футболу. Тому нам потрібно серйозно діяти в обороні, але головне для нас – робити те, що у нас виходить найкраще, а не міняти свою гру чи грати по-іншому. Це було б помилкою.

Я вірю у всіх гравців, у цьому наша перевага. Я не маю одного стартового складу на всі випадки - є план на гру. Якщо ми раптом пропустимо, наша реакція має бути ідеальною. Коли Іспанія використовує свої контратаки, це найкраща команда світу. Нам потрібно робити все, в чому ми добрі. У матчі із Німеччиною ми показали, що можемо контролювати м'яч. Все це ми повинні робити: виявляти індивідуальні якості, оперативно реагувати і добре оборонятися проти команди, яка має винятковий клас в атаці.

Кріштіану вже вчетверте грає у фіналі за збірну – це просто неймовірно. Він є справжнім прикладом для всіх. Мені подобається, що він завжди прагне перемогти навіть після того, як він все виграв. Він щоразу починає з чистого аркуша. Для таких хлопців, як Родрігу Мора, Кенда та Жоау Невеш, працювати поруч із ним – це справжній подарунок. Сподіваюся, що завтра у нас буде незабутній день. На мене, головне в команді – це атмосфера у роздягальні. Ми намагаємося допомогти хлопцям отримувати задоволення від гри, впливати на результат та вигравати. За ці два з половиною роки у нас склався відмінний колектив – усі на 100%, підтримують один одного та не бояться брати на себе відповідальність.