Тренер ЛНЗ пояснив, чому перемога над Шахтарем стала можливою
Справжній ляпас для «гірників»
2 днi тому
Фото - ЛНЗ
Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов пригадав сенсаційну перемогу команди з Черкас над Шахтарем (4:1). Його слова наводить сайт УПЛ.
Рахунок на табло не завжди відображає наскільки легко чи важко було команді у тому чи іншому матчі. Просто ми реалізували практично усі свої моменти тоді та перемогли з таким рахунком. Команда дуже якісно провела ту гру, але була і хороша реалізація.
Без командної взаємодії, командної роботи. І на полі тоді була дійсно команда, яка хоче досягати результатів і виконує установку тренерського штабу. Слово команда відіграло першочергову роль у тому поєдинку, - розповів Пономарьов.
