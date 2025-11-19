Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов пригадав сенсаційну перемогу команди з Черкас над Шахтарем (4:1). Його слова наводить сайт УПЛ.

Рахунок на табло не завжди відображає наскільки легко чи важко було команді у тому чи іншому матчі. Просто ми реалізували практично усі свої моменти тоді та перемогли з таким рахунком. Команда дуже якісно провела ту гру, але була і хороша реалізація.

Без командної взаємодії, командної роботи. І на полі тоді була дійсно команда, яка хоче досягати результатів і виконує установку тренерського штабу. Слово команда відіграло першочергову роль у тому поєдинку, - розповів Пономарьов.