Тренер збірної України недорахувався великої групи гравців, які вирушили на чемпіонат світу
Новачки отримають шанс
близько 2 годин тому
Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса поділився останніми новинами з табору команди перед матчами відбору Євро-2027. Його слова наводить УАФ.
Молодіжка недорахувалась дев'ятьох футболістів, що представляють Україну на ЧС U-20: Владислав Крапивцов, Микола Киричок, Даніель Вернаттус, Данило Кревсун, Геннадій Синчук, Максим Мельниченко, Артур Шах, Олександр Пищур, Матвій Пономаренко.
На наш підбір вплинуло проведення чемпіонату світу U-20, адже він відбувається в ті самі дати, що й наші матчі. Ми формували склад після того, як команда U-20 визначилася зі своїм остаточним списком. Через це багато гравців, які раніше залучалися до молодіжної збірної, цього разу не приїдуть. Водночас це відкриває можливості для нових виконавців. Побачимо, як вони проявлять себе на цьому рівні. Це шанс для них, - розповів Мельгоса.
Молодіжна збірна України 10 жовтня у словенському місті Мурска Собота зіграє номінально домашній матч з Угорщиною, а 14 жовтня у Великій Гориці - гостьовий поєдинок із Хорватією.
