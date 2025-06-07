Тренер збірної Канади розкритикував дії Трампа і Венса перед матчем з Україною

Головний тренер збірної Канади Джессі Марш перед стартовим матчем товариського турніру Canadian Shield проти України поділився думкою щодо політики адміністрації президента США Дональда Трампа щодо країни, що бореться за свою свободу. Слова фахівця передає The Athletic.

Як американця, мене щиро турбує те, як ми поставилися до президента України та ту відсутність поваги, яку було продемонстровано. Мені не обов’язково знати з власного досвіду, через що довелося пройти цим гравцям, цьому тренеру та цій федерації, але я дуже радий, що маю можливість показати нашу підтримку.

Якщо подумати про всі труднощі, через які пройшли українські гравці: вони не грали вдома вже кілька років, змушені були проводити відбіркові матчі до чемпіонату світу на чужих стадіонах, виступали у професійних і міжнародних клубах із постійним занепокоєнням за безпеку своїх рідних, своєї країни, своїх друзів. У такій ситуації надзвичайно важливо мати співпереживання і розуміння до всього, через що пройшла ця команда, ці футболісти, ця нація.

Як головний тренер національної збірної Канади, я хочу чітко показати, що ми на їхньому боці, що ми з ними й зробимо все, що можемо. Збірна України зараз перебуває в Торонто, де готується до матчу проти Канади в межах товариського турніру Canadian Shield, який відбудеться в суботу. Наступний матч Україна зіграє у вівторок проти Нової Зеландії, а Канада того ж дня зустрінеться з Кот-д’Івуаром. Це справжнє задоволення і велика честь – продемонструвати, що дружба і повага лежать в основі всього, що ми намагаємося робити у футболі.