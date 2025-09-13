Тренер Жирони повідомив, що Циганков пропустить найближчий матч Жирони
Українець має проблеми зі здоров’ям
42 хвилини тому
Головний тренер каталонської Жирони Мічел пояснив, чому не включив до заявки на матч чемпіонату Іспанії проти Сельти українського вінгера Віктора Циганкова.
«Що стосується Віктора, реальність така, що у нього дискомфорт у нозі, але не травма. Він не почувається комфортно у своєму стані, і все залежить від того, як він себе почуватиме; я не думаю, що він пробуде поза грою понад тиждень», – цитує Мічела L'Esportiu de Catalunya.
27-річний Циганков провів два матчі (168 хвилин) за Жирону в нинішньому сезоні, оформивши один асист.
Каталонський клуб наразі посідає останнє місце чемпіонату Іспанії, не набравши жодного залікового пункту.
Матч Сельта – Жирона пройде у неділю, 14 вересня, і розпочнеться о 15:00 за київським часом.
