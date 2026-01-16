Трубін обійшов Доннаруму та Кобеля в цікавому рейтингу. Фото
Всупереч провалам захисту Бенфіки
37 хвилин тому
Анатолій Трубін / Фото - Бенфіка
Голкіпер Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін провів найбільшу кількість матчів без пропущених голів в календарному 2025 році.
За даними Transfermarkt, Анатолій протягом минулого року 26 разів зумів зберегти ворота Бенфіки в недоторканності, попри хронічні проблеми лісабонського гранда в обороні.
Трубін в цьому сезоні відіграв за Бенфіку 29 матчів, 22 пропущених, 15 кліншитів.
