Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін поділився враженнями після свого дебюту на Клубному чемпіонаті світу 2025 року, де його команда у видовищній зустрічі зіграла внічию з аргентинської Бока Хуніорс - 2:2.

«Ми мали шанси забити, щоб не залишилося жодних сумнівів. Але припустилися двох помилок у першому таймі — і вони забили. Ми теж забили двічі, але хотіли більше голів і більше для Бенфіки.

Вболівальники «Боки» мене сильно здивували, але я цього від них і очікував. Голи аргентинців? Для мене не має значення, хто забиває. Ми завжди хочемо перемагати, у нас багато гравців, які можуть забити. Ді Марія продовжує боротися, віддається на повну.

Чи заважала спека у Флориді? Це було складно — вперше в житті я відчув таку спеку. Але після кількох днів ми вже краще пристосувалися», – сказав Трубін.