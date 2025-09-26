Сергій Стаднюк

У сьомому турі української Прем'єр-ліги Кудрівка на Оболонь-Арені здобула вольову перемогу над Епіцентром.

Першою відзначилася команда номінальних гостей. На 33-й хвилині Себеріо скористався своєю нагодою та вивів підопічних Сергія Нагорняка вперед. «Селянам» довелося довго шукати шлях до воріт суперника.

Після перерви переломний момент настав на 65-й хвилині, коли м’яч від Мороза влучив у власні ворота й рахунок зрівнявся. Напруга зростала до самого кінця, і за п’ять хвилин до кінця основного часу Кудрівка отримала право на пенальті. Андрій Тотовицький впевнено реалізував вирок арбітра. Як виявилося, цим хавбек приніс своїй команді вольову перемогу. Гості мали нагоду врятуватися на останній секунді, але удар головою з метра прийшовся вище воріт.

Кудрівка набрала десять очок і сенсаційно ввірвалася до верхньої шістки. Епіцентр із лише одною перемогою в активі залишився у зоні вильоту.

УПЛ, сьомий тур

Кудрівка – Епіцентр 2:1

Голи: Мороз, 65 (автогол), Тотовицький, 85 (пен.) – Себеріо, 33

Кудрівка: Льопка, Мельничук, Шаповал, Сердюк, Мачелюк, Думанюк, Лосенко, Морозко (Рогозинський 71), Сторчоус (Тотовицький 71), Козак (Світюха 81), Лєгостаєв (Овусу 46).

Епіцентр: Білик, Кох, Григоращук, Мороз, Танчик, Себеріо (Ляшенко 86), Кирюханцев (Янаков 86), Джеоване (Миронюк 61), Демченко (Беженар 68), Сіфуентес, Сидун (Борячук 68).

Попередження: Мельничук, 36, Сердюк, 46 – Григоращук, 84