Сергій Разумовський

На Одесу чекає суперматч між першою та другою командою Першої ліги! У неділю, 2 листопада, Чорноморець прийме Буковину. Це центральна подія 14-го туру й, можливо, всього сезону Першої ліги. Стартовий свисток на стадіоні Чорноморець о 16:00 зробить 37-річний арбітр Іван Салаш (Калуш). Дивіться пряму трансляцію на офіційному YouTube-каналі ПФЛ – підключайтеся вчасно, щоб не пропустити жодної хвилини топ-матчу.

Буковина йде з рекордною серію з 14 перемог у всіх турнірах (із середини серпня, від 4:3 з Пробоєм): 11 у чемпіонаті та 3 в Кубку – це історичний клубний максимум. Востаннє команда програвала в травні Полтаві. У поточному сезоні, разом із мюнхенською Баварією, залишається серед небагатьох непереможних у всіх турнірах. Команда найрезультативніша в лізі: 30 голів у 13 матчах (2,3 за гру) і щонайменше по два м’ячі в 11 поспіль іграх. Нещодавно чернівчани вибили Ниву з Кубка (2:1, забивали Підлепенець і Стасюк) та впевнено переграли ЮКСА в чемпіонаті (4:1).

Чорноморець раніше вилетів із Кубка, тож мав додатковий час на підготовку. Старт сезону був потужним: у перших дев’яти турах очки втрачено лише з Ворсклою (0:0), вісім сухих матчів. Втім за останні чотири тури — лише одна перемога (з Черніговом) і три нічиї (Вікторія, Прикарпаття, Лівий берег), через що відставання від Буковини зросло до чотирьох очок. Одеситам не допоможе дискваліфікований основний воротар Аніагбосо, зате склад підсилив атакувальний хавбек Максим Луньов із Кривбасу.

Це буде їхня 12-та офіційна зустріч між командами. Дивіться гру наживо на YouTube-каналі ПФЛ!