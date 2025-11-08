Циганков приніс Жироні важливу перемогу в Ла Лізі
Каталонці покинули зону вильоту
близько 2 годин тому
Віктор Циганков / Фото - ФК Жирона
Жирона в 12 турі Ла Ліги святкувала другу перемогу в нинішньому сезоні. Каталонці в рідних стінах подужали Алавес з рахунком 1:0.
Команді Віктора Циганкова, Владислава Ваната та Владислава Крапивцова потрібна була перемога, щоб вилізти з останнього місця в турнірній таблиці Ла Ліги.
Єдиного гола Віктора Циганкова на 16-й хвилині матчу вистачило підопічним Мічела, щоб піти на міжнародну паузу поза межами зоною вильоту. Вінгер збірної України замкнув дальню стійку після навісу Хіля.
Ла Ліга. 12 тур
Жирона - Алавес 1:0
Гол: Циганков, 16
Перемога над Алавесом дозволила Жироні піднятись 16 місце в турнірній таблиці Ла Ліги, набравши 10 очок.
