Циганик: «Шовковський заслужив на те, щоб там самому приймати рішення, залишатися чи не залишатися в клубі»
Журналіст підтримав коуча, під яким хитається тренерське крісло
близько 12 годин тому
Ігор Циганик у етері власної програми Циганик Live висловився щодо тиску на наставника київського Динамо Олександра Шовковського.
Шовковський – легенда київського Динамо, легенда українського футболу. Я вважаю, що він заслуговує на якусь певну поблажливість. Це моя точка зору. Але він повинен робити якісь певні кроки, щоб люди бачили, що щось відбувається, щось змінюється. Давайте спробуємо зрозуміти, чи готовий Шовковський на даному етапі щось змінити в тій ситуації, яка склалася. Тому що я так розумію, що він все-таки заслужив на те, щоб там самому приймати рішення, залишатися чи не залишатися в клубі. В нього є ще переконання в тому, що він щось може змінити. Давайте почекаємо – зазначив журналіст.
Нагадаємо, в сьомому турі УПЛ Динамо на виїзді зіграло внічию із львівським Карпатами (3:3), пропустивши третій гол у компенсований арбітром час.