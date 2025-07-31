Головний тренер Шахтаря Арда Туран поділився думками перед матчем-відповіддю з Бешикташем

– Насамперед вітаю всіх на турецькій та українській пресконференції. Завтрашній матч, можливо, буде психологічно найбільш особливим у сезоні, адже Бешикташ має свою історію та минуле, що дозволяє команді відіграватися незалежно від обставин. Ми з повагою ставитимемося до футболу й зосередимося на грі максимально. Попри те, що це лише початок сезону, для нас це один із фіналів, які ми проведемо цьогоріч. Щоб прогресувати й перейти на новий рівень, ми зосередимося на цьому матчі повністю, адже в серпні на нас чекають дев’ять ігор за 30 днів. Це буде фінал для нас, де ми гратимемо на перемогу.

Але протистояти Бешикташу ніколи не буває легко, тому що, як я вже сказав, у них є історія, а також дуже важливі гравці, яких потрібно поважати. Якщо ми будемо хоча б трохи зарозумілими або розслабленими в цій грі, проблеми, що виникнуть, можуть тягнутися за нами весь сезон.