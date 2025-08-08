Головний тренер Шахтаря Арда Туран підбив підсумки матчу 3 кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Панатінаїкоса (0:0). Його слова наводить УПЛ ТБ.

Насправді, ми почали матч непогано, втім загубили багато м’ячів і багато помилялись при перших передачах, хоча ми тримали гру під контролем, володіли перевагою у володінні. У другому таймі вже була більше гра, яку ми прагнемо, та ми залишались не такими якісними у своїх моментах.

Я дуже задоволений тим, як команда билась, як вона загалом показала себе, хоча нічиєї ніколи не достатньо для мене. Так було завжди під час моєї кар’єри. Ми зробимо все, щоб вийти в наступний етап у другій грі, бо протистояти Панатінаїкосу непросто. Це дуже досвідчена команда, але я довіряю своїм гравцям і вірю, що вони зроблять все, щоб пробитись у наступний етап, - сказав Туран.