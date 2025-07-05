Мареска – про вихід Челсі в півфінал клубного чемпіонату світу: «Для нас це був ідеальний вечір»
Наставник «синіх» поділився своїми думками після гри з Палмейрасом
близько 2 годин тому
Наставник Челсі Енцо Мареска висловився щодо підсумків переможного поєдинку чвертьфіналу Клубного чемпіонату світу-2025, у якому його команда обіграла Палмейрас із рахунком 2:1.
«Ми дуже щасливі. Це чудовий день. Півфінал Клубного чемпіонату світу – найкращі клуби світу – і ми там. Ймовірно, для нас це був ідеальний вечір, тому що ми перемогли, а Естевао забив гол, тому для нас це було дуже добре.
Ви бачите, що він величезний талант, це фантастичний гравець. Єдине, що тепер, коли ви приїжджаєте з Південної Америки чи з іншої частини світу до Європи, потрібно адаптуватися. Ми допоможемо йому. У нас немає жодних сумнівів, оскільки він якісний і він стане важливим гравцем для Челсі.
Перший тайм був дуже гарний, і ми добре його завершили, але перші 15-20 хвилин другого тайму нам довелося нелегко. Але це нормально. На цьому етапі сезону рівень енергії у команд Південної Америки дещо відрізняється від нашого. Загалом ми впоралися дуже добре», — наводить слова Марески прес-служба клубу.