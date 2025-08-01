Головний наставник Шахтаря Арда Туран підбив підсумки переможного матчу проти Бешикташа (2:0), який завершив другу стадію кваліфікації Ліги Європи. За підсумками двох зустрічей донецький клуб впевнено пройшов турецького суперника 6:2.

Турецький тренер висловив задоволення діями своїх гравців, відзначивши їхню самовіддачу та грамотну гру.

«Початок матчу з нашого боку був дещо стриманим. Можливо, це сталося через інстинкт зберегти перевагу після першого матчу. Я й казав, що психологічно буде складно. Ми дотримувалися свого плану – саме так і забили голи. У другому таймі ми добре контролювали м’яч.

З огляду на нашу вдачу, енергію гравців і те, як вони поводилися на полі, я справді задоволений і щасливий.

Тепер на нас чекає складний період, нам потрібен буде кожен. Я дуже радий позитивній енергії, яку демонструють усі мої гравці. Звісно, ми маємо щодня прогресувати, але, оскільки успішно пройшли цей раунд, вони справді заслуговують на вітання. Я обіймаю кожного з них і щиро вітаю свою команду».