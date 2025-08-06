Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран поспілкувався з пресою напередодні поєдинку третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти грецького Панатінаїкоса.

— Ми дуже поважаємо Панатінаїкос — їхню культуру, уболівальників, стадіон. Знаючи це, намагаємося якнайкраще підготуватися до завтрашнього протистояння. Хочемо грати у власний футбол і не робитимемо крок назад.

Розуміємо, наскільки складним буде матч. У складі суперника багато досвідчених гравців, які вміють діяти правильно у вирішальні моменти. Ми поважаємо їхню кар’єру й досвід. Але самі протиставимо молодість, енергію та динаміку.

Думаю, завтра на вболівальників чекає гарний, складний матч — і для нас, і для них. Сподіваюся, ми досягнемо результату, що дасть перевагу перед матчем-відповіддю. Але незалежно від підсумку першого поєдинку, усе вирішиться в другому. Саме тому нам потрібно грамотно провести ці 90 хвилин зі стратегічного погляду.