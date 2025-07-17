Турецький наставник донецького Шахтаря Арда Туран в інтерв'ю tribuna.com відповів на запитання про спогади, які пов'язують його з українським футболом під час ігрової кар'єри.

– У 2009 році ви грали у Києві проти збірної України. Які у вас спогади про зустрічі з українським футболом?

– Насправді мої найгірші спогади про український футбол, коли Карпати Львів вибили Галатасарай з кваліфікації Ліги Європи на останніх хвилинах.

Насправді, коли Карпати вибили нас з Ліги Європи, Галатасарай був не на тому рівні, на якому ми б хотіли бути. А що стосується українських команд, то завжди пам’ятаю їхню дисципліну та хорошу фізичну підготовку. У мене були хороші матчі з ними.

У командах були талановиті та кваліфіковані гравці. Зараз одразу згадую Коноплянку, а також Ярмоленка. Хоча якось він жорстко відповів мені. Але пам’ятаю, як добре він грав за дортмундську Боруссію.

І, звичайно, неможливо не згадати Андрія Шевченка. Він був одним із наших героїв у дитинстві.