Павло Василенко

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран прокоментував гостьову перемогу своєї команди над шотландським Абердіном (3:2) у першому турі групового етапу Ліги конференцій.

«Ми не змогли добре розпочати матч. Ми були далекими від єдиноборств і гри один на один. Ми володіли м’ячем, та попри це не могли досягти результату і реалізувати наші рішення. На такому стадіоні грати складно і важко протистояти команді, яка робить ставку на довгі передачі, стандарти та вкидання. На початку нам було нелегко, але потім, враховуючи ще й вітер, довелося адаптуватися до умов, бо у футболі інколи трапляються такі важкі обставини, і треба вміти пристосовуватися – ми змогли це зробити. Ми молода команда, і ця перемога дуже важлива для нас».

Також наставник «гірників» наголосив, що в культурі Шахтаря завжди було залишатися конкурентним у Європі.

«Ми намагаємося вчитися на кожному рівні й здобувати досвід. Наш підхід – рухатися крок за кроком. Звісно, Ліга конференцій нас надихає, і найбільша мрія – грати у матчах, де звучить слово «фінал», – цитує Турана клубна пресслужба.

Завдяки цій перемозі Шахтар здобув перші три очки та посідає 11-те місце у таблиці Ліги конференцій.

У другому турі турніру донецька команда зіграє проти польської Легії. Матч пройде 23 жовтня та розпочнеться о 19:45 за київським часом.