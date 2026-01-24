Головний тренер Арсеналу Мікель Артета поділився очікуваннями від поєдинку проти Манчестер Юнайтед у рамках 23-го туру англійської Прем’єр-ліги, який відбудеться на стадіоні Емірейтс.

Вони настільки хороші в багатьох аспектах гри, що очевидно: коли у команди є простір для ривків і певні гравці, здатні активізувати свої забігання, вони стають смертельно небезпечними — ви бачили це кілька днів тому в Манчестері у матчі з Манчестер Сіті.

Але в них є багато якостей, які можуть створити вам проблеми. Крім того, як і в будь-якої команди, у них є свої слабкі сторони. Історично так склалося, що завжди існував тісний зв’язок між контратакою та профілем гравців, які у них були. Як я вже казав, Манчестер Юнайтед дуже добре вміє використовувати вільні зони. Я не знаю точних статистичних даних, але, безумовно, вони одні з найкращих у цьому компоненті, — передає слова Артети ESPN.