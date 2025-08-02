Віцепрезидент Металіста 1925 Юрій Коротун в інтерв'ю сайту «Український футбол» прокоментував майбутнє в харківському клубі захисників Максима Імерекова та Василя Кравця, а також півзахисника Владлена Юрченка.

«Наразі ці футболісти тренуються з командою U-19. Ми постійно підтримуємо з ними контакт – буквально вчора вони були у клубному офісі.

Усі контракті зобов’язання перед гравцями ми виконуємо. Ми ведемо з гравцями діалог щодо можливих подальших кроків: оренди, трансферу або розірвання контракту. Наразі конкретних пропозицій немає».