У Металісті 1925 повідомили про майбутнє Юрченка, Імерекова і Кравця
Відомі подробиці
близько 2 годин тому
Віцепрезидент Металіста 1925 Юрій Коротун в інтерв'ю сайту «Український футбол» прокоментував майбутнє в харківському клубі захисників Максима Імерекова та Василя Кравця, а також півзахисника Владлена Юрченка.
«Наразі ці футболісти тренуються з командою U-19. Ми постійно підтримуємо з ними контакт – буквально вчора вони були у клубному офісі.
Усі контракті зобов’язання перед гравцями ми виконуємо. Ми ведемо з гравцями діалог щодо можливих подальших кроків: оренди, трансферу або розірвання контракту. Наразі конкретних пропозицій немає».
Контракт Імерекова розрахований до кінця року, угода Кравця дійсна ще сезон, а Юрченка – півтора роки.
У стартовому турі нового сезону УПЛ Металіст 1925 прийме київську Оболонь. Зустріч пройде 4 серпня, початок – о 18:00.